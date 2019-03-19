Тюменские врачи сохранили зрение пациенту с вторичной глаукомой

СЕГОДНЯ 09:11 2019-03-19T09:12:02+03:00

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Офтальмологи «ОКБ №1» помогли пациенту с серьезными осложнениями глаукомы. У мужчины была вторичная глаукома и наблюдалась отслойка сетчатки, что в скором времени могло привести к полной слепоте.

Врачи выполнили сложнейшую операцию в несколько этапов. Сначала пациенту во время хирургического вмешательства нормализовали внутриглазное давление и исправили дефекты, связанные с отслойкой сетчатки. Затем эксперты установили специальное дренажное устройство - клапан «Ахмеда» для контроля внутриглазного давления. Благодаря врачам мужчина снова может видеть.

Именно из-за умения оказывать помощь даже в самых сложных случаях к специалистам «ОКБ №1» едут на лечение со всего региона. Только за 2018 в клинике было выполнено 512 операций по поводу глаукомы, что почти в два раза больше, чем за 2017 год.

Врачи напоминают: некоторые опасные заболевания глаз на начальной стадии протекают совершенно бессимптомно, и глаукома относится к их числу. Между тем эта болезнь стала причиной потери зрения каждого пятого из 28 миллионов слепых в мире.

- Эта болезнь, как правило, развивается у людей старше 40 лет на фоне естественных возрастных физиологических процессов снижения зрения. Глаукома требует внимательного отношения к своему здоровью и постоянного наблюдения у врача, - отмечают в пресс-службе. ГБУЗ ТО «ОКБ №1», - Единственный способ продуктивного лечения глаукомы - оперативное вмешательство.

ИСТОЧНИК KP.RU