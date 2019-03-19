2019-03-19T09:28:23+03:00
Экономика

Свободная касса: на Урале определены самые «расчётливые» компании

Екатеринбург, Сургут и Тюмень – города-лидеры на Урале по онлайн-расчётам с покупателями через кассовые терминалы
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Каждая восьмая SIM-карта «МегаФона», установленная в онлайн-кассе, зарегистрирована в Тюменской области. Фото пресс-службы ПАО «МегаФон»Каждая восьмая SIM-карта «МегаФона», установленная в онлайн-кассе, зарегистрирована в Тюменской области. Фото пресс-службы ПАО «МегаФон»
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В этом году на онлайн-режим и смарт-терминалы активнее других переходят курьерские доставки. Лидеры по подключениям онлайн-касс в регионе – компании из сферы розничной и оптовой торговли – именно они больше всего используют интернет-трафик для отправки данных в ФНС.

1 июля 2019 года заканчивается третий этап реформы контрольно-кассовой техники. Со второго полугодия все предприниматели должны перейти на онлайн-кассы. По данным УФНС Тюменской области, к началу 2019 года в налоговых службах региона по новому порядку нужно перевести 20 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, сейчас уже зарегистрировано свыше 13 тысяч.

Связисты МегаФона добавляют: Тюменская область входит в ТОП-регионов по переходу на онлайн-кассы. По количеству SIM-карт, установленных в онлайн-терминалах, и по их интернет-трафику тюменские предприниматели обогнали бизнесменов Челябинска и Югры.

«Малый и микро-бизнес все активнее переходит на смарт-терминалы. Пик спроса на онлайн-кассы был в середине зимы, следующую волну подключений мы ожидаем весной – в преддверии вступления в силу нового федерального закона. Чтобы облегчить переход на онлайн-кассы, мы предлагаем малому бизнесу готовое решение – услугу «Онлайн-касса под ключ», — рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

Комплект «МегаФона» включает все необходимое для начала работы: онлайн-кассу, фискальный накопитель на 15 или 36 месяцев, оплаченные услуги передачи фискальных данных в налоговую и SIM-карту с тарифом для контрольно-кассовой техники. Выгода при такой комплексной покупке составляет 20%. Оформить заказ можно на сайте интернет-магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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