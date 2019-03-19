Тюменские поисковики учат школьников искать информацию о воевавших прадедах
В Тюмени специалисты областного поискового центра подвели итоги интегрированных уроков «Память, хранимая тобой!». Они проходили на базе общеобразовательного учреждения – школы № 48 города Тюмени.
На протяжении месяца поисковики проводили занятия для учащихся 7 класса. Они обучали детей самостоятельному поиску информации о родственниках – участниках Великой Отечественной войны через электронные базы данных.
Цикл интегрированных уроков включает в себя восемь тематических занятий по истории и информатике, в ходе которых школьники знакомятся с историей Великой Отечественной войны, а также с деятельностью поисковых отрядов, узнают информацию о своих воевавших родственниках, учатся работать с базами данных Министерства обороны РФ.
Главная цель проекта – повышение интереса школьников к изучению истории Великой Отечественной войны и истории своей семьи. Собранный на уроках материал станет основой для написания исследовательских работ.
Впервые проект был презентован весной 2018 года на слете руководителей и актива региональных отделений «Поискового движения России» Уральского федерального округа. На данный момент ведется анализ результатов апробации. Планируется, что в 2019 году практика проведения интегрированных уроков продолжится на территории всей Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU