Вопросы о питании в тюменских школах можно задать по «горячей линии»

СЕГОДНЯ 07:52 2019-03-19T07:53:50+03:00

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Сегодня, 19 марта, в Тюмени будет организована работа «горячей линии» о питании школьников. На вопросы родительской общественности ответят специалисты департамента образования администрации города.

Звонки будут приниматься с 14 до 17 часов по номеру – 46-21-54. Все желающие смогут получить информацию о принципах составления меню, используемых продуктах и работе бракеражных комиссий.

С 2017 года в тюменских школах работает электронная система учёта питания. С ее помощью ребёнок и родители выбирают один из двух вариантов комплексного рациона на день, а также могут заказать блюда из дополнительного меню.

Всего, на сегодняшний день в столовых общеобразовательных учреждений города питаются более 96 тысяч учащихся. При этом санитарные нормы позволяют школьникам приносить еду из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU