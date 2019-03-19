Внимание всем! В Тюмени проверят работу систем оповещения

СЕГОДНЯ 07:24 2019-03-19T07:25:11+03:00

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В Тюмени пройдет техническая проверка системы централизованного оповещения Тюменской области с использованием электрических сирен. Городские сирены зазвучат 21 марта.

Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». Проверка системы оповещения будет длиться в течение 5 минут – с 15.10 до 15.15.

- По этому сигналу каждый гражданин обязан немедленно прослушать по местным каналам теле- и радиовещания информацию Тюменской областной службы экстренного реагирования, - сообщает главное управление МЧС России по Тюменской области.

В департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени призывают тюменцев соблюдаться спокойствие, услышав сигнал сирены.

ИСТОЧНИК KP.RU