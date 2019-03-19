Внимание всем! В Тюмени проверят работу систем оповещения
В Тюмени пройдет техническая проверка системы централизованного оповещения Тюменской области с использованием электрических сирен. Городские сирены зазвучат 21 марта.
Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». Проверка системы оповещения будет длиться в течение 5 минут – с 15.10 до 15.15.
- По этому сигналу каждый гражданин обязан немедленно прослушать по местным каналам теле- и радиовещания информацию Тюменской областной службы экстренного реагирования, - сообщает главное управление МЧС России по Тюменской области.
В департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени призывают тюменцев соблюдаться спокойствие, услышав сигнал сирены.
ИСТОЧНИК KP.RU