В Тюмени обрушилась кирпичная кладка двухэтажного дома

СЕГОДНЯ 07:03 2019-03-19T08:21:43+03:00

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В Тюмени произошло еще одно обрушение кирпичной кладки внешней стены одного из домов. Инцидент произошел накануне, 18 марта, около 22 часов.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 22 часа 13 минут. Звонивший сообщил, что по улице Микрорайон Лесной, на уровне первого этажа произошло частичное обрушение кирпичной кладки внешней стены, - пояснили в главном управлении МЧС по Тюменской области.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Из одноподъездного двухэтажного дома 28 человек из них 13 детей временно переселили в гостиницу «Колос».

Помимо сотрудников МЧС на место обрушения также выезжали специалисты ЦУКС, ТОСЭР и ЖКХ. Они засвидетельствовали, что обвал кирпичной кладки произошел на первом этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU