2019-03-18T21:40:51+03:00
Общество

Медицинские учреждения Тюменской области подключают к высокоскоростному интернету

Отныне сельские врачи могут пользоваться возможностями предоставленного доступа в сеть
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Медицинские учреждения Тюменской области подключают к высокоскоростному интернетуМедицинские учреждения Тюменской области подключают к высокоскоростному интернетуФото: Татьяна Коркина
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Доступ к высокоскоростному Интернету получили 60 учреждений здравоохранения в Тюменской области. Проект по подключению медицинских организаций к сети стартовал в 2017 году: тогда «Ростелеком» подключил 45 учреждений, ещё 15 было подключено в 2018-м году. Для этих целей было построено около 145 километров волоконно-оптических линий связи.

Скорость передачи данных в медучреждениях, подключенных к оптике, составляет не менее 10 Мбит/с, что позволяет оперативно передавать результаты диагностических исследований, оцифрованных снимков и других лечебных данных. Отныне сельские врачи могут пользоваться возможностями предоставленного доступа в Интернет: проводить онлайн-консилиумы, использовать системы электронного документооборота и обмениваться опытом с коллегами. В итоге это повысит качество оказания медицинских услуг.

Как отметила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова, высокоскоростной доступ в Интернет поможет преодолеть территориальную удаленность медицинских организаций и позволит успешно решать задачу создания единого цифрового контура в сфере здравоохранения.

- Терапевты, педиатры смогут применять телемедицинские технологии для диагностики заболеваний, что особенно важно, когда до пациента, находящегося в критическом состоянии, по тем или иным причинам не может сразу добраться бригада медицины катастроф, - подчеркнула она.

Отметим, что поручение о подключении в течение 2017-2018 годов всех российских больниц и поликлиник к скоростному интернету было дано президентом РФ Владимиром Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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