2019-03-18T21:19:15+03:00
Общество

В Ишиме появится дополнительный корпус для детского сада №5 «Елочка»

В нём разместятся пять групп
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ишиме появится дополнительный корпус для детского сада №5 «Елочка»В Ишиме появится дополнительный корпус для детского сада №5 «Елочка»Фото: Татьяна Коркина
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Дополнительный корпус для детского сада №5 «Елочка» по ул. М. Горького совсем скоро построят в Ишиме. Распоряжение о выделении средств муниципалитету из областного бюджета подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Новое здание будет переменной этажности — 1, 2 этажа и примыкать к существующему корпусу детсада. После того, как строительство завершится, в дополнительном корпусе разместятся пять групп.

Администрация города уже подготовила проектную документацию по строительству дополнительного корпуса, его построят взамен двух существующих корпусов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Проектная документация прошла государственную экспертизу, проверку достоверности определения сметной стоимости, положительные заключения все получены.

Напомним, в Тюменской области в 2019 году планируется открыть две новых школы. Одна из них откроется в Заводоуковске (на 900 мест), другая – в Тюмени, на ул. Бориса Житкова (на 1,2 тысячи мест). Как сообщил начальник Главного управления строительства региона Сергей Шустов, в настоящее время также ведётся проектирование ещё нескольких школ – в микрорайонах Тюменский, Заречный и Звездный на Мысу.

А вот в Казарово проект школы на 360 учебных мест уже готов и сейчас проходит экспертизу. В сентябре 2020 года школу должны построить. Там же появится надземный пешеходный переход через кольцевую автодорогу, чтобы жители Березняков и Казарово могли спокойно отправлять детей в школу.

Также появится школа на 360 мест в посёлке Молодёжный: к 2020 году школу планируется ввести в эксплуатацию. В Исетском районе появится детский сад на 150 дней, в микрорайоне «Москва» готовятся проекты школы и детского сада, в Ново-Антипино идёт работа над проектом детского сада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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