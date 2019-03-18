2019-03-18T21:00:06+03:00
Экономика

Тюменская область дошла до «Точки кипения»

В Технопарке состоится открытие пространства коллективной работы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/tyumentechnoparkФото: https://vk.com/tyumentechnopark
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В Тюменском Технопарке 21 и 22 марта состоится открытие пространства коллективной работы – «Точка кипения – Тюмень». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, этот проект – новый формат общения между студентами и предпринимателями, учеными и общественными деятелями, госслужащими и бизнесменами. Инициатором открытия «Точки кипения» в Тюмени стал департамент информатизации Тюменской области.

Главной целью «Точки кипения» является создание условий для эффективной работы представителей общества, лучших интеллектуальных ресурсов Тюменской области для обмена опытом, проработки новых моделей регионального развития по отдельным направлениям и во взаимодействии друг с другом. Треками проекта являются: цифровая трансформация экономики региона, развитие предпринимательства, подготовка кадров для наступающего технологического уклада.

В течение двух дней участники посетят многочисленные лекции, семинары, примут участие в дискуссиях, стратегических сессиях, стартап-марафонах и ИБ-стендапах. В открытии мероприятия примет участие губернатор Тюменской области Александр Моор и представители Агентства стратегических инициатив (АСИ), затем состоится панельная дискуссия «Вторая волна модернизации региона».

Темы, которые поднимут на мероприятии, разнообразные: общественный диалог и его значение для реализации национальных интересов, практики для подготовки кадров в Тюменской области, новые рынки и перспективные сферы деятельности, информационная безопасность и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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