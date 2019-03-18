2019-03-18T20:48:39+03:00
Общество

В Тюмени презентовали уникальный тренажёр «3D-город»

Он позволяет проводить реабилитацию людей с ментальными нарушениями
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени презентовали уникальный тренажёр «3D-город»В Тюмени презентовали уникальный тренажёр «3D-город»Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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В Тюмени на минувшей неделе состоялась презентация нового программного продукта «3D-город». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, действие тренажёра продемонстрировал руководитель команды разработчиков, директор межрегиональной ассоциации «Нефтегазовая информационно-образовательная корпорация» Максим Руденко.

Новый тренажёр 2х2 позволяет проводить реабилитацию людей с ментальными нарушениями на качественно новом уровне, отрабатывать навыки ориентации в городском пространстве. Инновационная разработка воссоздаёт городскую среду и позволяет участникам отработать различные виды взаимодействия с окружающим миром. Например, поход в аптеку, магазин, кино или в отделение социальной защиты, проезд на общественном транспорте и общение с прохожими и многое другое. Также при помощи программы можно предусмотреть возможность возникновения опасностей (встреча с хулиганами или злыми собаками, например). Все действия озвучиваются и сопровождаются иллюстрациями.

Проект уже опробован в Винзилинском, Лесновском, Таловском и Ялуторовском взрослых психоневрологических интернатах, а также в Успенском детском психоневрологическом интернате. В течение 2018 года навыкам социально-средовой реабилитации обучено 170 человек.

По словам директора областного центра реабилитации инвалидов Анны Жушман, в 2019 году с помощью «3D-квартиры» и «3D-города» обучат более 370 человек в психоневрологических интернатах и около 500 человек в территориальных центрах по месту жительства граждан.

Напомним, проект разработан на средства субсидии из областного бюджета, полученной по итогам конкурса департамента социального развития Тюменской области по поддержке СО НКО. Подробности можно узнать по телефону: (3452) 20-16-71.

ИСТОЧНИК KP.RU

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