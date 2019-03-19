Погода в Тюмени 19 марта: днем тепло, а ночью все еще минус

СЕГОДНЯ 05:14 2019-03-19T05:14:59+03:00

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Сегодня, 19 марта, в Тюмени ожидается преимущественно ясный день. Утром температура воздуха составить -9,-3 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +1 градуса.

Вечером вновь вернется минусовая температура, будет до -7 градусов. Ночью температура понизится до -11 градусов. В течение дня синоптики прогнозируются юго-западный ветер от 1,9 до 2,3 м/c, влажность 71-78%, давление 767 миллиметров ртутного столба.

В народном календаре в этот день почитается память преподобного Иова Анзерского. В это день, 19 марта, крестьяне ходили вокруг своих колодцев, чтобы вода в них была всегда чистой. Вытаптывали снег кругами, чтобы в колодец не попали грязные потоки растаявшего снега.

Также в этот день подмечали – если прилетит белый аист или ласточка – к скорой весне, если же будет стучать по дереву дятел – к холодам и поздней весне.

ИСТОЧНИК KP.RU