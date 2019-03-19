2019-03-19T05:14:59+03:00
Общество

Погода в Тюмени 19 марта: днем тепло, а ночью все еще минус

Максимальная температура воздуха днем составит +1 градусов
Марина Васильева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 19 марта, в Тюмени ожидается преимущественно ясный день. Утром температура воздуха составить -9,-3 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +1 градуса.

Вечером вновь вернется минусовая температура, будет до -7 градусов. Ночью температура понизится до -11 градусов. В течение дня синоптики прогнозируются юго-западный ветер от 1,9 до 2,3 м/c, влажность 71-78%, давление 767 миллиметров ртутного столба.

В народном календаре в этот день почитается память преподобного Иова Анзерского. В это день, 19 марта, крестьяне ходили вокруг своих колодцев, чтобы вода в них была всегда чистой. Вытаптывали снег кругами, чтобы в колодец не попали грязные потоки растаявшего снега.

Также в этот день подмечали – если прилетит белый аист или ласточка – к скорой весне, если же будет стучать по дереву дятел – к холодам и поздней весне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медицинские учреждения Тюменской области подключают к высокоскоростному интернету
В Ишиме появится дополнительный корпус для детского сада №5 «Елочка»
Тюменская область дошла до «Точки кипения»
В Тюмени презентовали уникальный тренажёр «3D-город»
Юные тюменцы презентуют свои социальные проекты
В Тобольске появится Центр культурного развития
В Тюменской области волонтёры 55+ могут попробовать себя в роли модного гида
Тюменские студенты присоединятся к всероссийскому квесту «Вода России»
Юные тюменцы смогут принять участие в «Параде талантов»
Что нужно знать тюменцам о переходе на цифровое телевидение
В проекте «Мой месяц счастья – 2019» определились первые победители
За выходные диагноз «алкогольное опьянение» поставили 23 тюменцам
Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запустили страховую программу по защите банковских карт
Опыт Тюмени по созданию онлайн-сервисов высоко оценили на международном форуме
«Крымская весна» в Тюмени завершилась мини-футболом на снегу
Тюменцев лишили возможности купить фальшивые ксивы адвокатов и силовиков в интернете
Резкая смена погоды и наледь стали причинами травмирования тюменцев
Всероссийские зимние сельские игры соберут в Тюмени свыше тысячи участников
Депутаты Тюменской облдумы поддержали фестиваль «Крымская весна»
Открытые уроки по подключению к энергосетям в Тюмени и Кургане продолжатся
Тюменцы «выходят» на Туру на резиновых лодках
Тюменец Александр Большунов завоевал золото Кубка мира в шведском Фалуне
Элитный долгострой в центре Тюмени сдан в эксплуатацию спустя 6 лет
В Тюмени растет число мужских салонов красоты и ателье