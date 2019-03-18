2019-03-18T20:17:14+03:00
Общество

Юные тюменцы презентуют свои социальные проекты

В регионе пройдёт состоится областной конкурс поддержки молодёжных инициатив
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/pioner_tmnФото: https://vk.com/pioner_tmn
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В Тюмени на базе Дворца творчества и спорта «Пионер» 23 марта состоится областной конкурс поддержки молодёжных инициатив. Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, юные тюменцы презентуют свои социальные проекты, а лучшие из лучших получат ресурсную, организационную, информационную и финансовую поддержку до 30 тысяч рублей на их реализацию.

Участники конкурса – учащиеся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования и муниципальных молодёжных центров, которые реализуют деятельность Российского движения школьников в Тюменской области в возрасте от 14 до 18 лет.

Конкурсные работы представлены в таких направлениях и номинациях, как: самоуправление, наставничество, международное и межрегиональное сотрудничество, карьера и профессиональная траектория, медиа, семейные династии, творчество, здоровый образ жизни и спорт, сохранение традиций, добровольчество, патриотическое воспитание, развитие межнациональных отношений, пропаганда здорового образа жизни, инновации и научно-техническое творчество, профилактика правонарушений и преступлений, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Проекты презентуют с 10 до 17 часов в конференц-зале Дворца «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46). Учредителем областного конкурса поддержки молодежных инициатив «Под парусом мечты» выступает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Организаторы мероприятия: ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта “Пионер”» и Тюменское региональное отделение Российского движения школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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