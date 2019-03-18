В Тобольске появится Центр культурного развития

СЕГОДНЯ 19:41 2019-03-18T19:41:28+03:00

Он призван внести весомый вклад в совершенствование делового и культурного туризма в Тюменской области

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В Тюменской области рассмотрен проект соглашения о сотрудничестве между региональным правительством и ПАО «СИБУР Холдинг» по созданию Центра культурного развития в Тобольске. Он призван внести весомый вклад в совершенствование делового и культурного туризма в Тюменской области, а также в совершенствование социальной инфраструктуры.

В рамках соглашения стороны сформируют рабочую группу, в которой примут участие и приглашённые эксперты, для разработки архитектурной и содержательной концепции центра. Группа проведёт исследования социально-экономических данных Тобольска и Тюменской области, проанализирует их результаты и проведёт анализ международный опт по созданию подобных центров.

По итогам работы будут выработаны решения, предложения и рекомендации для создания центра и его концепции деятельности. Финансовые обязательства по разработке концепции центра, в том числе архитектурной возьмет на себя компания СИБУР. Как отметил на заседании президиума регионального правительства губернатор Александр Моор, темпы реализации комплексной программы развития городской инфраструктуры Тобольска резко выросли после того, как к ней присоединилась корпорация СИБУР.

- Это не только крупнейший в Тюменской области инвестор и налогоплательщик, но и социально ответственная компания, которая заботится о комфортных условиях жизни для своих работников и их семей, - подчеркнул глава региона.

Напомним, правительство Тюменской области, администрация Тобольска при поддержке компании СИБУР реализуют комплексную программу развития инфраструктуры города «Тобольск -2020». По итогам реализации программы в городе построено и реконструировано более сорока объектов спорта, здравоохранения, образования, городской среды.

ИСТОЧНИК KP.RU