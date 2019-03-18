СЕГОДНЯ 19:21 2019-03-18T19:21:40+03:00

В Тюменской области волонтёры 55+ могут попробовать себя в роли модного гида Фото: pixabay.com

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Волонтёры серебряного возраста Тюменского регионального благотворительного фонда «Старшее поколение» отныне могут пройти обучение и стать экскурсоводами-любителями. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в рамках социального проекта «Гиды TMN 55+» для активистов 55+ подготовили подборку самых интересных культурных мероприятий.

После того, как гиды получат базовые знания иностранных языков, изучат мультимедийные технологии и тренды современных экскурсий, они проявят свой талант и создадут трёхмерные видеотуры с использованием очков виртуальной реальности для жителей и гостей города.

- Став участниками проекта, активисты пенсионного возраста смогут представить авторские туристические маршруты в формате VR360 и организовать благотворительные экскурсионные пешие, культурно-познавательные, экстремальные, виртуальные 3D-прогулки для сверстников, гостей и жителей Тюмени и Тюменской области, - рассказали в региональном департаменте социального развития.

Координаторы проекта приглашают «серебряных» волонтёров в команду проекта, где они смогут попробовать себя в роли модного гида 55+, реализовать свои креативные способности и получить много позитивных эмоций.

Подробную информацию о проекте можно узнать по телефону (3452) 30-39-59, на сайте или на официальной странице во «ВКонтакте».

Отметим, проект «Гиды TMN 55+» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU