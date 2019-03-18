2019-03-18T17:01:04+03:00
Общество

Тюменские студенты присоединятся к всероссийскому квесту «Вода России»

Он направлен на реализацию технологий водосбережения
Марина Васильева
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Фото со страницы Ассоциации "зеленых" вузов России во ВконтактеФото со страницы Ассоциации "зеленых" вузов России во Вконтакте
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Студентов Тюменской области могут стать участниками III всероссийского экологического квеста «Вода России». Он стартовал 4 марта и продлится до 30 июня 2019 года.

Квест направлен на реализацию технологий водосбережения и снижения водного следа в учебных заведениях страны. За два года он уже стал площадкой реализации идей и решений молодого поколения.

Весь процесс состоит из двух этапов и включает в себя исследовательские и прикладные задания. Их решение позволяет студентам в полной мере проявить свои возможности. Итогом квеста станет разработка и внедрение участниками программы по водосбережению в своем вузе.

- Экологический квест «Вода России» – это проект, который позволяет молодому поколению получить знания и навыки водосбережения, а также помогает сразу использовать их на практике, передав этот опыт своим сверстникам, – считает министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин.

Победители примут участие в образовательной программе всероссийского слета Ассоциации зеленых вузов России. 15 команд-лидеров получат полезные экопризы, а их учебные заведения будут приглашены в Ассоциацию зеленых вузов. Зарегистрировать можно на сайте вода.вузэкоквест.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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