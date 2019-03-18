Юные тюменцы смогут принять участие в «Параде талантов»

СЕГОДНЯ 16:42 2019-03-18T17:02:33+03:00

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В Тюмени состоится VII ежегодный Областной фестиваль «Парад талантов». Он пройдет 6-7 апреля. В нем смогут принять участие юные дарования в возрасте, начиная от 3 лет и молодые девушки и юноши в возрасте до 25 лет.

Ребята смогут выступить в номинациях: хореография, вокал, оригинальный жанр, театр мод, художественное слово, цирковое искусство, детская модель, ИЗО и т. Д. В списке номинаций появилось и новая - инструментальный жанр.

Оценивать выступления конкурсантов будут профессиональные и опытные педагоги. Как отмечают организаторы, за всю историю фестиваля свои способности продемонстрировали уже более 9000 детей. Многие из них после этого получили приглашения на кастинги федеральных ТВ-проектов.

Победителям фестиваля присуждаются звания лауреатов и дипломантов I, II, III степени в каждой номинации и возрастной категории отдельно, лауреатам вручаются дипломы и памятные подарки.

Заявки принимаются до 31 марта 2019 года (включительно). Участники, заявившиеся во 2-й раз на фестиваль «Парад талантов» получают скидку на организационный взнос – 10%, в 3-й раз и более – 15% (обязательно указывать в заявке) и еще одна хорошая новость:

Победители Гран-при получают денежный приз в размере: солист - 2000 рублей, ансамбль - 6000 руб. Общий призовой фонд – более 50 000 рублей.

КУДА ЗВОНИТЬ

Более подробную информацию вы можете получить у организаторов конкурса: e-mail: kolbasa.tmn@mail.ru, группа ВК: vk.com/paradtalantov.. Тел. оргкомитета: 8-919-939-11-11.

ИСТОЧНИК KP.RU