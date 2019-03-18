2019-03-18T16:20:43+03:00
Общество

Что нужно знать тюменцам о переходе на цифровое телевидение

20 каналов будут бесплатными, за ценами на приставки следит ФАС
Марина Васильева
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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С 15 апреля на территории Тюменской области будет отключено аналоговое телевещание обязательных общедоступных телеканалов. По данным филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Урало-Сибирский РЦ», 97,7% жителей Тюменской области готовы принимать «цифру». Вместе тем, у многих еще есть вопросы, относительно перехода.

Первое, что беспокоит жителей – являются ли услуги волонтеров платными? Нет, вся работа волонтеров абсолютно бесплатна. Помощь настройки приема цифрового телевидения в Тюменской области осуществляют более 3000 волонтеров. Важно помнить и то, что волонтеры не продают оборудование! Поэтому в случае, если с вас требуют деньги, значит, перед вами мошенники.

Второе, что беспокоит жителей региона – будут ли 20 каналов цифрового ТВ платными. Платным эти каналы не будут не при каких обстоятельства, утверждает замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. Он также отмечал, что для тех, кто проживает вне зоны охвата и кому будет необходимо подключать спутниковое оборудование, просмотр на 20 каналов также будет бесплатным.

Кроме того, льготным категориям населения будут компенсированы стоимость приставки, антенны и подключения к спутниковому TV.

Среди тюменцев также ходят разговоры, что магазины подняли в 5 раз цены на антенны и приставки. На деле, стоимость приставки для приема цифрового телевидения составляет в среднем от 990 рублей, дециметровой антенны — от 300 рублей. Цена оборудования в торговых сетях находится на контроле ФАС.

Если же у жителей региона еще остались вопросы по переходы с аналогового телевидения на цифровое, консультацию получить по телефону горячей линии, организованной правительством Тюменской области. Обратившимся смогут ответить на вопросы о мерах адресной поддержки, о подключении спутникового приемного оборудования вне зон цифрового вещания и другие. Номер горячей линии - 8-800-234-35-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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