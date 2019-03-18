В проекте «Мой месяц счастья – 2019» определились первые победители

СЕГОДНЯ 15:16 2019-03-18T15:18:29+03:00

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Интернет-проект «Детки!» провел четвертый проект «Мой месяц счастья-2019». Он реализуется в рамках федерального проекта «Крепкая семья».

Суть проект заключается в том, что в повседневной суете люди зачастую не замечают радостных моментов. Участникам предлагается замедлить ежедневный бег и присмотреться к тому, что их окружает.

В течение месяца посетили сайта «Детки!» переживали и радовались вместе с 7 «основными» участниками проекта, которые выкладывали моменты счастья в свои альбомы под никнеймами «тигра», «inga_kozlova», «luisa007», «олььга», «ЕкатеринаТеплая», «ОльгаЕ».

- За месяц проекта люди, которые друг друга знали только виртуально, познакомились и даже подружились, что позволило сделать нашу встречу и церемонию награждения по-семейному тёплой и уютной. Ещё раз поздравляю победителей и желаю каждому из нас жить моментом, здесь и сейчас и учиться радоваться даже мелочам, - отметила организатор конкурса, депутат тюменской областной думы Елена Кашкарова.

С 1 по 5 прошел первый тур голосования, где посетители сайта «Детки!» отметили наиболее понравившийся им альбом. 7 марта оргкомитет конкурса выбрал трех победителей. Ими стали «luisa007», «тигра» и альбом от «киса_мурыса». Победителем среди «самостоятельных участников» стал альбом от m@Mark@.

- Как много хороших добрых и верных слов уже написали во славу проекта "Мой месяц счастья" -это потрясающая возможность для каждого увидеть красоту у каждого дня, словно на замедленной съёмке наблюдать за полетом бабочки, - отметила победительница прошлого года, постоянная участница проекта, кондитер Анастасия Протыняк.

Девушка призналась, что для нее месяц был не простым и, наверное, даже трудным. Ежедневно Анастасии приходилось выходить из зоны комфорта, делать то, что она категорически не любит. Но в итоге все эти кусочки складывались в картинку счастья, успеха.

- Так часто бывает, когда за частным мы упускаем целое. Но проект научил анализировать и воспринимать все совсем иначе, видеть за событиями результат, видеть мелкие детали и уметь ими восхищаться. Огромная благодарность организаторам проекта за ежедневное счастье, - добавила Анастасия.

Торжественная встреча всех участников проекта «Мой месяц счастья» (и основных и самостоятельных) и награждение победителей состоялась 17 марта 2019 года в семейном кафе "Андерсон". Победители получили ценные призы и дипломы.

ИСТОЧНИК KP.RU