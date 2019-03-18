За выходные диагноз «алкогольное опьянение» поставили 23 тюменцам

СЕГОДНЯ 14:35 2019-03-18T14:39:11+03:00

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За два минувших выходных медики скорой помощи поставили диагноз «алкогольное опьянение» 23 жителям Тюмени. В экстренной медицинской помощи они не нуждались. Однако шестерых пациентов после осмотра передали полиции.

Как отметили департаменте здравоохранения Тюменской области, у 109 пациентов на фоне приема алкоголя возникли серьезные проблемы со здоровьем, треть из них получили травмы различной степени тяжести. Это переломы конечностей, вывихи, ушибы и растяжения, у остальных пациентов диагностированы инсульты, панкреатиты, гипертонические кризы, судорожные припадки.

Специалисты рекомендуют пациентам с хроническими заболеваниями, а также в острый период болезни не принимать алкоголь. К примеру, при ОРЗ, пневмонии организм ослаблен от инфекционной интоксикации, а если к этому добавить алкогольную интоксикацию – возможно проявление такого грозного осложнения, как инфекционно-токсический шок.

- При приступе агрессии у нетрезвого человека – вызывайте полицию. Психоз наступает у людей, которые в течение длительного времени употребляли алкоголь, а затем резко прекратили пить. Как правило, у них развиваются слуховые и зрительные галлюцинации. Таким пациентам нужна медицинская помощь, бригады медиков доставят их в стационар, - отмечают врачи.

Всего за минувшие выходные, с 16 по 17 марта, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1554 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары были доставлены 596 пациентов. Еще 378 вызовов дежурные передали в службы неотложной помощи поликлиник.

На линии за прошедшие сутки дежурило 40 бригад. Они спасли 69 тюменцев, экстренная медицинская помощь была оказана 21 пациенту в состоянии комы, 16 — с нарушением мозгового кровообращения. Всего на одну бригаду приходилось по 20 вызовов.

ИСТОЧНИК KP.RU