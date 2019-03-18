2019-03-18T14:15:20+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запустили страховую программу по защите банковских карт

Приобрести новую страховую программу можно в любом офисе Банка
Поделиться:
Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБОперационный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ
Изменить размер текста:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» совместно с ООО СК «УРАЛСИБ Страхование» запустил продажи страховой защиты банковских карт «Защита карт». Приобрести новую страховую программу можно в любом офисе Банка УРАЛСИБ.

Страховой полис «Защита карт» позволяет компенсировать расходы клиента в случае утраты и порчи банковской карты, утраты денежных средств с банковского счета в результате несанкционированного списания мошенниками. Кроме того, страховая программа покрывает такой риск, как потеря наличных денежных средств (до 20 000 рублей) в течение двух часов после снятия в банкомате в результате грабежа или разбоя, а также покрывает расходы на восстановление документов и ключей, которые могли быть утрачены вместе с банковской картой в результате грабежа, кражи или разбоя.

Стоимость полиса составляет 3000 рублей, страховая сумма – 150 000 рублей. Страховая защита действует в течение 1 года, начиная с 7-го дня после оплаты. В случае признания страхового события и получения страховой компанией полного комплекта документов выплата клиенту осуществляется в течение 15 рабочих дней.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В проекте «Мой месяц счастья – 2019» определились первые победители
За выходные диагноз «алкогольное опьянение» поставили 23 тюменцам
Опыт Тюмени по созданию онлайн-сервисов высоко оценили на международном форуме
«Крымская весна» в Тюмени завершилась мини-футболом на снегу
Тюменцев лишили возможности купить фальшивые ксивы адвокатов и силовиков в интернете
Резкая смена погоды и наледь стали причинами травмирования тюменцев
Всероссийские зимние сельские игры соберут в Тюмени свыше тысячи участников
Депутаты Тюменской облдумы поддержали фестиваль «Крымская весна»
Открытые уроки по подключению к энергосетям в Тюмени и Кургане продолжатся
Тюменцы «выходят» на Туру на резиновых лодках
Тюменец Александр Большунов завоевал золото Кубка мира в шведском Фалуне
Элитный долгострой в центре Тюмени сдан в эксплуатацию спустя 6 лет
В Тюмени растет число мужских салонов красоты и ателье