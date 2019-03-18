Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запустили страховую программу по защите банковских карт

СЕГОДНЯ 14:13 2019-03-18T14:15:20+03:00

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» совместно с ООО СК «УРАЛСИБ Страхование» запустил продажи страховой защиты банковских карт «Защита карт». Приобрести новую страховую программу можно в любом офисе Банка УРАЛСИБ.

Страховой полис «Защита карт» позволяет компенсировать расходы клиента в случае утраты и порчи банковской карты, утраты денежных средств с банковского счета в результате несанкционированного списания мошенниками. Кроме того, страховая программа покрывает такой риск, как потеря наличных денежных средств (до 20 000 рублей) в течение двух часов после снятия в банкомате в результате грабежа или разбоя, а также покрывает расходы на восстановление документов и ключей, которые могли быть утрачены вместе с банковской картой в результате грабежа, кражи или разбоя.

Стоимость полиса составляет 3000 рублей, страховая сумма – 150 000 рублей. Страховая защита действует в течение 1 года, начиная с 7-го дня после оплаты. В случае признания страхового события и получения страховой компанией полного комплекта документов выплата клиенту осуществляется в течение 15 рабочих дней.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

ИСТОЧНИК KP.RU