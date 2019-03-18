Опыт Тюмени по созданию онлайн-сервисов высоко оценили на международном форуме
На минувшей неделе в Калуге завершился международный форум «Умный город. Инструкция по применению». В качестве примеры создания онлайн-сервисов участники рассмотрели передовой опыт Тюмени.
Коллеги из других регионов и городов отметили, что портал «Тюмень – наш дом» пользуется популярностью у жителей, а его главное преимущество – оперативная отработка каждого сообщения гражданина. О популярности ресурса говорит посещаемость сайта, количество сообщений, участие тюменцев в опросах.
Как отметил министр строительства РФ Владимир Якушев, реализация проекта «Умный город» сегодня перешла в практическую плоскость. По его мнению, первое, что необходимо сделать на современном этапе, — инвентаризовать ресурсы муниципалитетов. Это поможет избежать создания сервисов, функции которых уже полностью или частично выполняются другими системами городского хозяйства.
- Необходимо обеспечить вертикальную интеграцию решений уровня муниципалитета с региональным уровнем, а в перспективе и с федеральным. В банке решений «Умного города» сейчас находится 255 реализуемых проектов. Я уверен, это далеко не конечная цифра. Она как раз подтверждает, что в регионах проделана большая работа, - подчеркнул Владимир Якушев.
Реализация проекта «Умный город» перешла в практическую плоскость, считает Владимир Якушев. Фото пресс-службы администрации города Тюмени
В свою очередь, глава города Тюмени Руслан Кухарук отметил, что скоро на портале будут открыты новые категории, идет работа над созданием технического задания для мобильного приложения. В данный момент в разделе «ТвоЯ Тюмень» обсуждаются идеи по благоустройству территории озера Алебашево.
Следует отметить, что онлайн-сервисы для общения с жителями, голосования по вопросам развития городской среды должны быть созданы до конца 2020 года во всех регионах страны.
Форум в Калуге собрал порядка 400 участников – ведущих российских и международных экспертов в сфере цифровизации, IT-разработчиков и мэров пилотных городов проекта «Умный город».
ИСТОЧНИК KP.RU