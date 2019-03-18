СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-18T13:27:06+03:00

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«Крымская весна» в Тюмени завершилась мини-футболом на снегу. Соревнования прошли спортивной площадке школы № 26. Здесь встретились команды любителей здорового образа жизни и дворового футбола.

Таким образом участники отметили пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Принять участие в необычных соревнованиях вызвались сразу восемь команд. Это учащиеся тюменских школ, спортивных клубов и просто любители спорта. П

- Участники состязаний - не профессионалы, люди в возрасте от семнадцати лет и далее без ограничений. Соревнования проходили в формате два тайма по десять минут до двух поражений, - рассказал главный судья соревнований Олег Забокрицкий.

Первое место завоевала команда жителей района Дома обороны «Акведук». Учащиеся тюменской школы № 22 заняли втрое место. Бронзу завоевала команда «Метеор». Для всех участников и победителей состязаний организаторы приготовили приятные памятные подарки, в том числе футболки с символикой фестиваля «Крымская весна».

ИСТОЧНИК KP.RU