2019-03-18T13:08:00+03:00
Происшествия

Тюменцев лишили возможности купить фальшивые ксивы адвокатов и силовиков в интернете

Свыше ста ресурсов заблокированы по требованию Ишимской прокуратуры
Марина Васильева
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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В Тюменской области по требования Ишимской прокуратуры заблокированы 107 ресурсов по продаже фальшивых удостоверений депутатов, силовых структур, адвокатов. Подозрительные сайты сотрудники контролирующего ведомства выявили в ходе мониторинга.

Помимо поддельных удостоверений депутатов, сотрудников правоохранительных органов, адвокатов, на ресурсах также можно было заказать паспорта, военные билеты, дипломы, аттестаты, больничные листы и медицинские книжки. Мошенники также предлагали оформить, фиктивные справки 2-НДФЛ и трудовые книжки для незаконного получения кредита или ипотеки в банке.

- Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. В целях исключения доступа граждан к сайтам прокуратура направила в Центральный районный суд Тюмени административные исковые заявления. Представитель фемиды удовлетворил требования в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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