Резкая смена погоды и наледь стали причинами травмирования тюменцев

СЕГОДНЯ 12:20 2019-03-18T12:32:07+03:00

За сутки в травмпункт ОКБ№2 обращается до двух сотен горожан

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Начиная с 15 марта резко возросло количество тюменцев поступающим с разными жалобами в трампункт ОКБ№2. В среднем в сутки за помощью медиков обращаются 190-200 человек.

- Среди пациентов наблюдается увеличение числа травмированных в результате падений. Показатель вырос на 10-15%, - отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В облздраве добавили, что в основном, у пациентов диагностируют сильные ушибы и растяжение связок. Часть горожан травмировались более серьезно. У них переломы, требующие наложения гипсовых повязок.

В целом ситуация по числу обращений не превышает средней статистики. Для данного времени года травмпункт работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU