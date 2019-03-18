2019-03-18T11:48:45+03:00
Спорт

Всероссийские зимние сельские игры соберут в Тюмени свыше тысячи участников

Сборные из 85 российских регионов прибудут в областной центр сегодня ночью
Марина Васильева
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Тюменская область на правах хозяев представит одну из самых многочисленных сборных команд. Фото pixabay.comТюменская область на правах хозяев представит одну из самых многочисленных сборных команд. Фото pixabay.com
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Тюмень принимает финальные соревнования IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр. Они пройдет с 19 по 23 марта. В областной центр съедется более 1 тыс. человек из 85 регионов России.

- Сборные российских регионов начнут прибывать в Тюмень сегодня ночью. Участников разместят в комфортабельных гостиницах «Восток», «Лето-Лето» и «Нефтяник», а также в гостинице центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», - отметила начальник отдела по связям с общественностью областного центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Анна Тарасенко.

Официальное открытие IX Всероссийских зимних сельских спортивных игра начнется 20 марта 2019 года в 20 часов в Легкоатлетическом манеже. Здесь же 21 марта с 10 до 13 часов пройдут соревнования по троеборью дояров. Всего в программе соревнований девять видов спорта. Это гиревой спорт, лыжные гонки, городошный спорт, троеборье механизаторов, троеборье дояров, полиатлон, соревнования спортивных семей, шахматы и шашки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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