2019-03-18T11:27:43+03:00
Общество

Депутаты Тюменской облдумы поддержали фестиваль «Крымская весна»

Народные избранники ежегодно участвуют в праздничных мероприятиях
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы Тюменской областной ДумыФото пресс-службы Тюменской областной Думы
Изменить размер текста:

В эти выходные Тюменская область вместе с другими регионами страны широко отметила 5-летие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Фестиваль «Крымская весна» традиционно поддержали и депутаты Тюменской областной Думы.

Так, одними из первых на праздник пришли председатель Облдумы Сергей Корепанов, первый вице-спикер регионального парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов, депутаты Владимир Ульянов, Ольга Швецова, Глеб Трубин, Александр Ширыкалов и Андрей Моргун.

Фестиваль, ставший ежегодным, в этом году проходил в необычном формате. Тюменцы смогли посетить различные интерактивные площадки с играми, а также заработать диплом фестиваля, ответив на вопросы о полуострове Крым. Жители города также охотно принимали участие в спортивных мероприятиях.

- С удовольствием встречаемся в середине марта, общаемся, дружим, ездим в Крым, продвигаем территорию различными программами. Есть востребованная, когда часто болеющие детки ездят отдыхать в Крым вместе с родителями. Надеюсь, что это сотрудничество продолжится, и мы будем долго и плодотворно общаться, - поделилась впечатления депутат Ольга Швецова.

В свою очередь, председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов напомнил о том, что все жители региона были свидетелями того, как пять лет назад в Крыму состоялся референдум. Его поддержал первый вице-спикер регионального парламента Андрей Артюхов, отметив, что дважды был в Крыму и видел, как жизнь реальных людей в республике меняется просто на глазах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Резкая смена погоды и наледь стали причиной травмирования тюменцев
Всероссийские зимние сельские игры соберут в Тюмени свыше тысячи участников
Открытые уроки по подключению к энергосетям в Тюмени и Кургане продолжатся
Тюменцы «выходят» на Туру на резиновых лодках
Тюменец Александр Большунов завоевал золото Кубка мира в шведском Фалуне
Элитный долгострой в центре Тюмени сдан в эксплуатацию спустя 6 лет
В Тюмени растет число мужских салонов красоты и ателье
Участники «Тюменского рубежа - 2019» показали мастерство стрельбы несмотря на ветер
Спортсмены, прославившие Тюмень, поделятся секретами успеха
Трое тюменцев в числе победителей конкурса управленцев «Лидеры России»
Ярмарки фермерских продуктов удивят тюменцев ассортиментом
Тюменка Виктория Сливко завоевала «золото» Кубка IBU
Погода в Тюмени 18 марта: прохладный, но солнечный день
В Тюмени 18 марта погаснут два светофора
Как тюменцам узнать о суммах выплаченных мер социальной поддержки
Питерский режиссёр поставит для тюменцев спектакль «Дама с собачкой»
Тюменские поисковики провели уроки памяти в Гимназии Российской культуры
Посёлки Боровский, Созоново и Каскара планируют объединиться
Тюменцы могут сыграть роли одноклассников главного героя в фильме «Отряд С»
Тюменским мотоциклистам напомнили правила безопасности во время открытия мотосезона
В Тюменской области на следующей неделе ожидается стабильный плюс
В Тюменской области сохраняют памятники книжной культуры
Рост налоговых поступлений в Тюменской области увеличивается за счет внутреннего рынка
Александр Моор поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником
Тюменский дизайнер изготовит корону для обладательницы титула «Мисс ялуторовчанка-2019»
Тюменцы готовятся к участию во Всероссийскм форуме «Таврида 5.0»
Тюмень продолжает праздновать пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией