Депутаты Тюменской облдумы поддержали фестиваль «Крымская весна»

СЕГОДНЯ 11:25 2019-03-18T11:27:43+03:00

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В эти выходные Тюменская область вместе с другими регионами страны широко отметила 5-летие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Фестиваль «Крымская весна» традиционно поддержали и депутаты Тюменской областной Думы.

Так, одними из первых на праздник пришли председатель Облдумы Сергей Корепанов, первый вице-спикер регионального парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов, депутаты Владимир Ульянов, Ольга Швецова, Глеб Трубин, Александр Ширыкалов и Андрей Моргун.

Фестиваль, ставший ежегодным, в этом году проходил в необычном формате. Тюменцы смогли посетить различные интерактивные площадки с играми, а также заработать диплом фестиваля, ответив на вопросы о полуострове Крым. Жители города также охотно принимали участие в спортивных мероприятиях.

- С удовольствием встречаемся в середине марта, общаемся, дружим, ездим в Крым, продвигаем территорию различными программами. Есть востребованная, когда часто болеющие детки ездят отдыхать в Крым вместе с родителями. Надеюсь, что это сотрудничество продолжится, и мы будем долго и плодотворно общаться, - поделилась впечатления депутат Ольга Швецова.

В свою очередь, председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов напомнил о том, что все жители региона были свидетелями того, как пять лет назад в Крыму состоялся референдум. Его поддержал первый вице-спикер регионального парламента Андрей Артюхов, отметив, что дважды был в Крыму и видел, как жизнь реальных людей в республике меняется просто на глазах.

ИСТОЧНИК KP.RU