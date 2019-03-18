2019-03-18T10:34:11+03:00
Общество

Тюменцы «выходят» на Туру на резиновых лодках

В районе Лесобазы до поселка Антипино вскрылся лед
Лидия Шумкова
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В районе Лесобазы и до поселка Антипино уже стоит открытая вода. Фото Александра ЗубареваВ районе Лесобазы и до поселка Антипино уже стоит открытая вода. Фото Александра Зубарева
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Толщина льда на отдельных участках Туры, главной водяной артерии Тюмени, небезопасна. Об этом предупредили спасатели, которые накануне, 17 марта, провели рейд на реке Тура, в городской черте. По наблюдениям, сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Тюменской области, в районе Лесобазы и до поселка Антипино вообще уже стоит открытая вода, и тюменцы, соскучившиеся по удочкам и спиннингам, «выходят» там на резиновых лодках.

Профилактическое мероприятие охватило несколько километров реки. Главной категорией, которую затронула проверка спасателей, стали рыбаки, любители активного отдыха и зимних видов спорта. Именно с ними говорили инспекторы по поводу безопасности весенних водоемов.

Как передает пресс-служба МЧС слова начальника Центра ГИМС Сергея Каплина, последний лед марта опасен, потому что не издает предупреждающего треска, а просто рушится под человеком. Большое количество несчастных случаев происходит именно на последнем весеннем льду.

- С наступлением весеннего периода мы усиливаем информационную работу на водоемах, в местах массового выхода людей на лед, в общеобразовательных учреждения, - подчеркнул Сергей Каплин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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