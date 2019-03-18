Тюменцы «выходят» на Туру на резиновых лодках
Толщина льда на отдельных участках Туры, главной водяной артерии Тюмени, небезопасна. Об этом предупредили спасатели, которые накануне, 17 марта, провели рейд на реке Тура, в городской черте. По наблюдениям, сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Тюменской области, в районе Лесобазы и до поселка Антипино вообще уже стоит открытая вода, и тюменцы, соскучившиеся по удочкам и спиннингам, «выходят» там на резиновых лодках.
Профилактическое мероприятие охватило несколько километров реки. Главной категорией, которую затронула проверка спасателей, стали рыбаки, любители активного отдыха и зимних видов спорта. Именно с ними говорили инспекторы по поводу безопасности весенних водоемов.
Как передает пресс-служба МЧС слова начальника Центра ГИМС Сергея Каплина, последний лед марта опасен, потому что не издает предупреждающего треска, а просто рушится под человеком. Большое количество несчастных случаев происходит именно на последнем весеннем льду.
- С наступлением весеннего периода мы усиливаем информационную работу на водоемах, в местах массового выхода людей на лед, в общеобразовательных учреждения, - подчеркнул Сергей Каплин.
ИСТОЧНИК KP.RU