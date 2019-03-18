2019-03-18T09:56:20+03:00
Спорт

Тюменец Александр Большунов завоевал золото Кубка мира в шведском Фалуне

Сибиряк блестяще провел индивидуальную гонку свободным стилем с раздельным стартом
Марина Васильева
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Накануне,17 марта 2019, в шведском Фалуне завершился XIII этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. Золото в индивидуальной гонке свободным стилем с раздельным стартом выиграл тюменец Александр Большунов.

Лыжник ЦСП72 провёл блестящую гонку и завоевал золотую медаль в этой дисциплине. Второе место занял норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, уступивший россиянину 9 секунд. Третьим финишировал товарищ Сундбю по команде Дидрик Тёнсет.

Главный соперник сибиряка Йоханнес Клэбо показал лишь 19-й результат. Разрыв в общем зачете Кубка мира между Большуновым и норвежцем сократился до 14 очков, передает Центр спортивной подготовки. Кто окажется лучшим покажет финальный этап Кубка мира в Канаде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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