Тюменец Александр Большунов завоевал золото Кубка мира в шведском Фалуне
Накануне,17 марта 2019, в шведском Фалуне завершился XIII этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. Золото в индивидуальной гонке свободным стилем с раздельным стартом выиграл тюменец Александр Большунов.
Лыжник ЦСП72 провёл блестящую гонку и завоевал золотую медаль в этой дисциплине. Второе место занял норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, уступивший россиянину 9 секунд. Третьим финишировал товарищ Сундбю по команде Дидрик Тёнсет.
Главный соперник сибиряка Йоханнес Клэбо показал лишь 19-й результат. Разрыв в общем зачете Кубка мира между Большуновым и норвежцем сократился до 14 очков, передает Центр спортивной подготовки. Кто окажется лучшим покажет финальный этап Кубка мира в Канаде.
ИСТОЧНИК KP.RU