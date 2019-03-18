Элитный долгострой в центре Тюмени сдан в эксплуатацию спустя 6 лет

СЕГОДНЯ 09:14 2019-03-18T09:17:05+03:00

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Жилой комплекс FIFTY FIFTY, расположенный на пересечении улиц Профсоюзная - 50 лет Октября - Северная – Оловянникова введен в эксплуатацию. 15 марта компания сообщила о завершении работ. В ближайшее время 124 участниками долевого строительства отметят долгожданное новоселье.

Ситуация с вводом более двух лет находилась на контроле прокуратуры Тюменской области и регионального правительства. Благодаря принятым мерам удалось защитить права собственников жилья.

Строительство многоквартирного дома было начато ООО «Транспромжилстрой-2005» еще в 2012 году. Первоначально ввод в эксплуатацию планировался в 2013 году. Однако свои обязательства застройщик не выполнил и в дальнейшем несколько раз переносил сроки завершения строительства.

- Ситуация со строительством объекта неоднократно рассматривалась на заседаниях созданной в прокуратуре области межведомственной рабочей группы. К застройщику применялись различные меры прокурорского реагирования в связи с допущенными нарушениями законодательства о долевом строительстве жилья, об оплате и охране труда, о рекламе, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Так, директору общества было объявлено 3 предостережения, внесено 8 представлений, 8 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, было возбуждено 6 административных дел. Общая сумма наложенных штрафов составила 146 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU