2019-03-18T08:02:03+03:00
Спорт

Участники «Тюменского рубежа - 2019» показали мастерство стрельбы несмотря на ветер

Соревнования по прошли на Андреевском полигоне ТВВИКУ
Марина Васильева
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Фото предоставлено организаторами соревнованийФото предоставлено организаторами соревнований
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В Тюмени состоялись соревнования по дальней высокоточной стрельбе до 1000 метров. Несмотря на порывы ветра до 15 метров в секунду и снегопад, случившийся в первый день соревнований, участники показали высший пилотаж.

Соревнования прошли на Андреевском полигоне ТВВИКУ. Как отметили организаторы, погодные условия в пятницу, 15 марта, были максимально приближены к экстремальным, что позволили участникам показать истинное мастерства стрельбы.

В торжественном открытии турнира приняли участие Герой России, лётчик гражданской авиации Владимир Шарпатов и заместитель командира отряда ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области Михаил Ухабин.

Соревнования стартовали в 9 часов. Упражнений было много, но особо всем запомнился «Вертолёт». Оно имитировало стрельбу с зависшего вертолёта на высоте 25 метров. Неожиданным для участников также стало упражнение «Вестибулярный аппарат», рассчитанное на меткость стрелка после 10 кругов вокруг вертикальной оси. После этого ему необходимо было лечь на бетонную плиту и попасть в металлические гонги диаметром 20 см.

В турнире приняли участие 40 человек со всей России. Это представители спецподразделений силовых структур из Екатеринбурга, Тюмени и Новосибирска, а также гражданские спортсмены, приехавшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа, Якутска, Набережных Челнов, Уфы, Ярославля, Самары и т.д.

Первые места в абсолютном зачете по итогам соревнований «Тюменский рубеж – 2019» заняли гражданские стрелки: Сергей Емельянов из Москвы, Камиль Аблязов из Саратова и Александр Дмитриев также из Москвы.

В категории «Абсолютный зачет среди сил спецназначения» первенство одержал представитель 24 бригады ГРУ Министерства обороны РФ (Новосибирск). Второе место завоевал представитель специального подразделения СОБР Управления Росгвардии по Свердловской области. Бронза снова досталась одному из представителей 24 бригады ГРУ Министерства обороны РФ из Новосибирска.

Победителям соревнований были вручены памятные кубки и медали Ассоциации тактической стрельбы «РосСнайпинг», а также призы от спонсоров турнира - оружейных магазинов «Русский снайпер» и «ЧИСТОGUN».

ИСТОЧНИК KP.RU

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