Спортсмены, прославившие Тюмень, поделятся секретами успеха

СЕГОДНЯ 07:17 2019-03-18T07:19:18+03:00

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Жители Тюмени смогут пообщаться с выдающими спортсменами, своими успехами прославляющими областной центр. «Встреча Чемпионов» пройдет 20 марта в 18:00 в фитнес-клубе Athletic GYM.

Почетными гостями станут двукратный чемпион мира по футбольному фристайлу (sick3), основатель школы фристайла и уличного футбола в Тюмени, организатор турниров, видеоблогер с аудиторией 250 тысяч подписчиков Антон Павлинов и чемпион мира по смешанным боевым единоборствам по версии К-9 Вадим «Сибирский Казак» Недоступ.

Жители Тюмени смогут поучаствовать в мастер-классах по казачьему боевому искусству «Казарла» и увидят показательное выступление по футбольному фристайлу. Также каждый желающий получит автограф и сделает фото со звездой, передает администрация города Тюмени. Вход на мероприятие свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU