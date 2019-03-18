2019-03-18T07:10:20+03:00
Общество

Трое тюменцев в числе победителей конкурса управленцев «Лидеры России»

Среди них начальник тюменской полиции и нефтяник
Марина Васильева
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В Сочи завершился национальный конкурс управленцев «Лидеры России» 2018–2019 годов. В число победителей вошли три представителя Тюменской области. Награды тюменцы получили из рук наставника конкурса, первого замглавы Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Победителя конкурса стали глава УМВД РФ по городу Тюмени Петр Вагин, сотрудник ООО "РН -Уватнефтегаз" Дмитрий Кустарёв и Денис Анилов. Всего регион в финале представляли 12 человек.

Как признался представитель нефтедобывающего предприятия, он не ожидал, что окажется победителях и рад, что завоевал престижную награду. Молодой человек также отметил, что первое, что сделает, вернувшись в Тюмени, приступит к разбору накопившихся на работе дел.

В целом все участники от Тюменской области, прошедшие в финал, оценили высокий уровень проведения конкурса и потенциал соперников. Всего в финале «Лидеров России» участвовало 300 человек, победителями конкурса стали 104 из них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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