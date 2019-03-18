2019-03-18T06:47:00+03:00
Экономика

Ярмарки фермерских продуктов удивят тюменцев ассортиментом

Специализированные площадки развернут торговлю 23 марта
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Жителей Тюмени ждут весенние продовольственные ярмарки. Одна из них пройдет 23 марта с будет работать с 8 до 16 часов.

Специализированная ярмарка развернется на четырех торговых площадках города. Для удобства горожан торговля будет идти в разных районах областного центра. Так, одна ярмарка расположится на улице Мельникайте, 126/2 – прилегающая территория ТЦ «П.О.Р.Т», вторая в районе проезда Солнечный, 11 – прилегающая территория ТРК «Заречный двор».

Еще одна ярмарка традиционно развернется на территории Выставочного зала на улице Севастопольская, 12 и четвертая в районе Дома Обороны, на территории парковки автомобилей по улице Льва Толстого, 29.

Участниками ярмарок станут предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, граждане, ведущие личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства, занимающиеся садоводством, огородничеством и животноводством, города Тюмени и юга Тюменской области.

Покупателям предложат широкий ассортимент продукции: овощи, мясо говядины, свинины, баранины, рыбная продукция, мед, яйцо, дикоросы, молочная продукция и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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