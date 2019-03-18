2019-03-18T06:31:57+03:00
Спорт

Тюменка Виктория Сливко завоевала «золото» Кубка IBU

Эта первая награда такого уровня спортсменки
Марина Васильева
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Фото пресс-службы центра спортивной подготовкиФото пресс-службы центра спортивной подготовки
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Биатлонистка ЦСП72, выпускница ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Виктория Сливко выиграла «золото» в масс-старте и «бронзу» в спринтерской гонке восьмого этапа Кубка IBU. Соревнования проходили 16 марта в Мартелле-валь Мартелло (Италия).

Спортсменка призналась, что получила море эмоций от гонки. Эта награда - ее первый глобус. Девушка также поблагодарила свою команду и болельщиков, которые всегда ее поддерживают.

Второе место в масс-старте заняла немка Надин Хорхлер, третьей стала шведская биатлонистка Ингела Андерссон, передает Центр спортивной подготовки.

В спринтерской гонке пьедестал с Викторией Сливко разделили француженка Каролин Коломбо и россиянка Ирина Казакевич, которые заняли первое и второе места соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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