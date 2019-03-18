Погода в Тюмени 18 марта: прохладный, но солнечный день

СЕГОДНЯ 05:12 2019-03-18T05:21:24+03:00

К вечеру столбик термометра опустится до отметки -5 градусов Фото: Лидия Шумкова

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Сегодня, 18 марта, в Тюмени ожидается относительно прохладный, но малооблачный день. Утром температура воздуха составит -12 градусов.

Днем воздух прогреется до +1 градуса. К вечеру столбик термометра опустится до отметки -5 градусов. Ночью ожидается -9,-6 градусов.

В течение дня синоптики прогнозируют южный ветер от 1,9 до 2,3 м/c. Относительный влажность 61-79%, атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба.

18 марта в народном календаре отмечается день памяти мученика Конона Исаврийского. В народе святого Конона называют Огородником. С этого дня начиналась горячая огородная пора. В народе говорили: «На Конона Градаря начинай копать гряды в огороде».

ИСТОЧНИК KP.RU