Погода в Тюмени 18 марта: прохладный, но солнечный день
Сегодня, 18 марта, в Тюмени ожидается относительно прохладный, но малооблачный день. Утром температура воздуха составит -12 градусов.
Днем воздух прогреется до +1 градуса. К вечеру столбик термометра опустится до отметки -5 градусов. Ночью ожидается -9,-6 градусов.
В течение дня синоптики прогнозируют южный ветер от 1,9 до 2,3 м/c. Относительный влажность 61-79%, атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба.
18 марта в народном календаре отмечается день памяти мученика Конона Исаврийского. В народе святого Конона называют Огородником. С этого дня начиналась горячая огородная пора. В народе говорили: «На Конона Градаря начинай копать гряды в огороде».
ИСТОЧНИК KP.RU