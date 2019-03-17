Питерский режиссёр поставит для тюменцев спектакль «Дама с собачкой»

СЕГОДНЯ 17:09 2019-03-17T17:09:25+03:00

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Питерский режиссёр Ринат Киянов начал работу над новым спектаклем по мотивам произведения «Дама с собачкой» А.П. Чехова в инсценировке петербургского драматурга Аси Волошиной. Как сообщает «Тюменская линия», постановку тюменцы смогут увидеть 5 апреля в молодёжном театре «Ангажемент» им. В.С. Загоруйко.

По словам директора театра, актёра Леонида Окунева, грядущая премьера – одна из работ, которую можно было увидеть на «Театральной лаборатории» осенью 2018 года. Сейчас режиссёр активно репетирует с труппой, в которой всего пять человек.

В конце марта в «Ангажемент» приедет ещё один режиссёр из Санкт-Петербурга – Игорь Лебедев, который стал лидером зрительской и экспертной оценки на Лаборатории молодой режиссуры. Вместе с тюменцами он поставит спектакль «Всем, кого касается» по пьесе Даны Сидероса.

Напомним, театральная лаборатория состоялась в «Ангажементе» в ноябре 2018 года. Эксперты рассмотрели экскизные зарисовки в жанре современной драматургии.

ИСТОЧНИК KP.RU