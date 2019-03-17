Тюменские поисковики провели уроки памяти в Гимназии Российской культуры

СЕГОДНЯ 16:22 2019-03-17T16:22:06+03:00

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Штаб Тюменского областного поискового центра и поисковый отряд «Савояр» на прошлой неделе провели уроки памяти в Гимназии Российской культуры и представили передвижную музейную экспозицию «Эхо памяти».

Поисковики рассказали ребятам о Великой Отечественной войне, о героях тех событий и поведали им о страничках в истории. Кроме того, учащиеся познакомились с работой поискового движения по увековечению памяти погибших и пропавших без вести при защите Отечества.

На выставке экспонатов поисковики представили вещи, найденные во время поисковых работ на местах сражений. В их числе – личные вещи солдат, предметы быта и обмундирования.

Напомним, Штаб и «Савояр» регулярно проводят встречи с тюменскими ребятами в школах и учреждениях допобразования.

ИСТОЧНИК KP.RU