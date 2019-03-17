2019-03-17T16:22:06+03:00
Общество

Тюменские поисковики провели уроки памяти в Гимназии Российской культуры

Мероприятие состоялось 14 марта
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: https://vk.com/tyumenpoiskФото: https://vk.com/tyumenpoisk
Изменить размер текста:

Штаб Тюменского областного поискового центра и поисковый отряд «Савояр» на прошлой неделе провели уроки памяти в Гимназии Российской культуры и представили передвижную музейную экспозицию «Эхо памяти».

Поисковики рассказали ребятам о Великой Отечественной войне, о героях тех событий и поведали им о страничках в истории. Кроме того, учащиеся познакомились с работой поискового движения по увековечению памяти погибших и пропавших без вести при защите Отечества.

На выставке экспонатов поисковики представили вещи, найденные во время поисковых работ на местах сражений. В их числе – личные вещи солдат, предметы быта и обмундирования.

Напомним, Штаб и «Савояр» регулярно проводят встречи с тюменскими ребятами в школах и учреждениях допобразования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Питерский режиссёр поставит для тюменцев спектакль «Дама с собачкой»
Посёлки Боровский, Созоново и Каскара планируют объединиться
Тюменцы могут сыграть роли одноклассников главного героя в фильме «Отряд С»
Тюменским мотоциклистам напомнили правила безопасности во время открытия мотосезона
В Тюменской области на следующей неделе ожидается стабильный плюс
В Тюменской области сохраняют памятники книжной культуры
Рост налоговых поступлений в Тюменской области увеличивается за счет внутреннего рынка
Александр Моор поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником
Тюменский дизайнер изготовит корону для обладательницы титула «Мисс ялуторовчанка-2019»
Тюменцы готовятся к участию во Всероссийскм форуме «Таврида 5.0»
Тюмень продолжает праздновать пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией