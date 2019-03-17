Посёлки Боровский, Созоново и Каскара планируют объединиться

СЕГОДНЯ 16:13 2019-03-17T16:13:56+03:00

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Председатель думы Тюменского района Валентин Клименко выступил с предложением внести в Тюменскую областную Думу проекты законов Тюменской области об объединении муниципального округа п. Винзили и Нижнепышминского МО. Также он предложил объединить Боровский, Созоновский и Каскаринский муниципальные образования.

По его словам, инициатива объединения исходит от самих муниципалитетов. Плюсов достаточно: объединение средств в бюджетах, реализация масштабных проектов по капремонту объектов социальной инфраструктуры, благоустройство территории. Также благодаря объединению снизятся расходы на содержание органов местного самоуправления, сократятся финансовые и трудозатраты на процедуры выборов депутатов местных дум.

Центрами новых сельских поселений станут крупные населенные пункты Винзили и Каскара, причём объединение муниципальных образований не повлечет за собой упразднения муниципальных и государственных учреждений и не изменит границ населенных пунктов.

Большинство участников публичных слушаний одобрили предстоящее объединение, депутаты районной думы единогласно проголосовали за внесение в областной парламент проектов законов об объединении муниципальных образований Тюменского района.

ИСТОЧНИК KP.RU