Тюменцы могут сыграть роли одноклассников главного героя в фильме «Отряд С»
В Интернете стартовали дистанционные кинопробы на роли в новом художественном фильме «Отряд С», действие которого будет происходить в Тюмени и Керчи. Несмотря на то, что роли в картине – эпизодические, это первые в истории регионального кино «самопробы», который позволят режиссёру картины и кастинг-директору «Медиаполиса» выбрать актёров.
Победители интернет-конкурса смогут сыграть в фильме одноклассников главного героя. Главное условие – нужно быть похожими на школьников в возрасте от 13 до 16 лет. Для участия необходимо записать видео от 30 до 60 секунд, в котором нужно прочесть фрагмент из сценария:
«Светлячки рассеивают мрак. Поэтому мы должны принести клятву на светлячках!
Клянусь до последнего вздоха вредить фашистам. Клянусь своих не сдавать даже если попаду в плен. Клянусь! Теперь я — в Отряде С! В Отряде Светлячков!».
Запись нужно опубликовать в любой социальной сети с пометкой #хочувотрядс и ждать подведения итогов. Приём заявок завершится 19 марта в 23:59.
ИСТОЧНИК KP.RU