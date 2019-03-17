2019-03-17T16:15:21+03:00
Звезды

Тюменцы могут сыграть роли одноклассников главного героя в фильме «Отряд С»

Интернет-кинопробы уже начались
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: МедиаполисФото: Медиаполис
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В Интернете стартовали дистанционные кинопробы на роли в новом художественном фильме «Отряд С», действие которого будет происходить в Тюмени и Керчи. Несмотря на то, что роли в картине – эпизодические, это первые в истории регионального кино «самопробы», который позволят режиссёру картины и кастинг-директору «Медиаполиса» выбрать актёров.

Победители интернет-конкурса смогут сыграть в фильме одноклассников главного героя. Главное условие – нужно быть похожими на школьников в возрасте от 13 до 16 лет. Для участия необходимо записать видео от 30 до 60 секунд, в котором нужно прочесть фрагмент из сценария:

«Светлячки рассеивают мрак. Поэтому мы должны принести клятву на светлячках!

Клянусь до последнего вздоха вредить фашистам. Клянусь своих не сдавать даже если попаду в плен. Клянусь! Теперь я — в Отряде С! В Отряде Светлячков!».

Запись нужно опубликовать в любой социальной сети с пометкой #хочувотрядс и ждать подведения итогов. Приём заявок завершится 19 марта в 23:59.

ИСТОЧНИК KP.RU

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