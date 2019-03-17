2019-03-17T15:20:01+03:00
Спорт

Тюменским мотоциклистам напомнили правила безопасности во время открытия мотосезона

Советы дал мотоциклист с 40-летним стажем
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменским мотоциклистам напомнили правила безопасности во время открытия мотосезонаТюменским мотоциклистам напомнили правила безопасности во время открытия мотосезонаФото: pixabay.com
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Президент тюменского байк-клуба Liferoad, мотоциклист с 40-летним стажем Владимир Шевченко напомнил основные правила безопасности коллегам-байкерам во время открытия сезона. Как сообщает портал «Вслух.ру», и новичкам, и «старичкам» в первую очередь нужно подумать о необходимости шлема и экипировки.

По словам Владимира, первое время нужно быть особенно осторожными. Из-за холода и грязи сцепление резины будет плохим, и можно упасть.

- После зимы нужно время, чтобы вспомнить навыки. Опять же водители автомобилей отвыкли от мотоциклов, элементарно могут не увидеть на дороге, - отметил он. – Также на дороге не стоит лихачить и соблюдать правила дорожного движения, следя за дорогой. Все эти правила продиктованы жизнью.

Отметим, что официальный старт мотосезона в Тюмени намечен на вторую половину мая, по окончании майских праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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