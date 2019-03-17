В Тюменской области на следующей неделе ожидается стабильный плюс
Такие прогнозы делают виртуальные синоптики
В Тюменской области на следующей неделе ожидается стабильный плюсФото: Татьяна Коркина
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В Тюменской области на следующей неделе ожидается стабильный плюс, а надоедливый снег начнёт, наконец, таять. Во всяком случае такие прогнозы делают на предстоящие 7 дней виртуальные синоптики.
Осадков, к счастью, тоже не ожидается, поэтому возможно, что к концу недели грязь в городе немного подсохнет. По прогнозам, температура воздуха в ближайшие 10 дней составит от +1 до +4 градусов, но ночью ожидаются заморозки. Ветер будет дуть южный со скоростью 1-2 м/с, снег пройдёт только в следующее воскресенье.
Водителям, выезжающим рано утром из дома, из-за гололёда стоит быть аккуратнее.
ИСТОЧНИК KP.RU