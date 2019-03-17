2019-03-17T14:31:08+03:00
Звезды

В Тюменской области сохраняют памятники книжной культуры

Доступ к ним есть у широкого круга читателей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области сохраняют памятники книжной культурыВ Тюменской области сохраняют памятники книжной культурыФото: pixabay.com
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Сохранение и оцифровка памятников книжной культуры, а также обеспечение к ним широкого доступа граждан обсудили в департаменте культуры Тюменской области. В рабочей группе заседания о пополнении книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки приняли участие писатели, историки, издатели, депутаты областной думы и работники правительства.

Первое решение – создать расширенный экспертный совет, куда войдут известные историки, филологи и издатели. Как отметила директор «Информационно-аналитического центра культуры и искусства» Ирина Грязнова, окончательный список экспертного совета утвердят на следующем заседании.

Областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева в своем реестре есть 52 издания, которые относятся к памятникам книжной культуры. Для того, чтобы определить ценность издания, разработаны специальные критерии. К работе привлекут муниципалитеты, архивы всех уровней, музей, учебные заведения и частных коллекционеров, сообщает «Тюменская область сегодня».

Все находки пополнят Национальную электронную библиотеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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