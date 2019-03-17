Рост налоговых поступлений в Тюменской области увеличивается за счет внутреннего рынка

СЕГОДНЯ 14:23 2019-03-17T14:23:54+03:00

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Поступление доходов Тюменской области в консолидированный бюджет России в 2018 году обсудили на 29-м заседании Тюменской областной Думы. Зачитав отчёт регионального управления налоговой службы, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий отметил, что сумма поступлений составила 208,7 млрд рублей. Без учета платежей на обязательное медицинское, пенсионное и социальное страхование размер налоговых поступлений в государственные фонды составил 143,8 млрд рублей. Это почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2017 года.

- Поступления в региональный бюджет увеличились на 24,7% и составили 86,8 млрд рублей, задолженность по налоговым поступлениям к началу 2019 года составила 14,2 млрд рублей, - подчеркнул Горицкий.

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов заявил, что ситуация с пополнением бюджета Тюменской области складывается хорошая. По его словам, доходная часть бюджета региона растет не только за счёт цен на нефть, но и за счет развития собственного производства.

- В 2018 году доходная часть бюджета превысила 200 миллиардов рублей. В январе 2019 года в казну региона поступило уже более 6 миллиардов рублей, в январе 2017 года было около 2 миллиардов, - подчеркнул парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU