2019-03-17T14:04:53+03:00
Общество

Александр Моор поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Губернатор отметил, что от ежедневной работы специалистов зависит благополучие жителей региона
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/aleksandr__moorФото: https://vk.com/aleksandr__moor
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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил работников ЖКХ и сферы бытового обслуживания с профессиональным праздником, который отмечают в третье воскресенье марта. В своём поздравлении глава региона отметил, что современную жизнь нельзя представить без непростой, но очень нужной работы коммунальщиков.

- Бесперебойное функционирование и надежность инженерных и коммунальных систем, высокое качество предоставленных услуг во многом определяют и качество жизни, уровень комфорта для каждого человека, - говорится в поздравлении.

Александр Моор подчеркнул, что неравнодушное отношение специалистов к выбранному делу – это надёжная основа поступательного развития отрасли и изменений к лучшему. Губернатор поблагодарил специалистов за плодотворный труд, самоотдачу и профессионализм и отметил, что от ежедневной работы специалистов ЖКХ зависит благополучие жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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