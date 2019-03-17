2019-03-17T13:31:14+03:00
Общество

Тюменский дизайнер изготовит корону для обладательницы титула «Мисс ялуторовчанка-2019»

Конкурс приурочен к 360-летию города
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменский дизайнер изготовит корону для обладательницы титула «Мисс ялуторовчанка-2019»Тюменский дизайнер изготовит корону для обладательницы титула «Мисс ялуторовчанка-2019»Фото: pixabay.com
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Тюменский дизайнер Дарья Норкина изготовит корону для обладательницы титула «Мисс ялуторовчанка-2019», приуроченного к 360-летию города. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на заместителя директора по культурно-досуговой деятельности «Арт-Вояж» Ялуторовска Анастасии Петелиной, конкурс не проводился уже два года, но к юбилею города его решили возобновить.

Специально для конкурса к изготовлению короны привлекли известного дизайнера Дарью Норкину, которая уже работала над короной Яны Добровольской. Дарья уже подтвердила своё желание изготовить корону для обладательницы титула.

Кастинг конкурса красоты прошёл 1 марта при полном зрительном зале приняли участие 23 девушки в возрасте от 14 до 25 лет. В финал вышли 14 участниц. Среди основных критериев – параметры, умение творчески себя подать, быть эрудированной и коммуникабельной.

В состав жюри вошли разные эксперты, а председателем стала региональный представитель конкурса «Мисс Россия» Анна Воронова, которая и возглавит жюри на финале конкурса 27 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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