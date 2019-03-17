2019-03-17T13:07:21+03:00
Общество

Тюменцы готовятся к участию во Всероссийскм форуме «Таврида 5.0»

Смены пройдут с 11 мая по 10 августа в Крыму
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцы готовятся к участию во Всероссийскм форуме «Таврида 5.0»Тюменцы готовятся к участию во Всероссийскм форуме «Таврида 5.0»Фото: Алексей КОСЕНЧУК
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Тюменцы могут принять участие в V Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида 5.0», который пройдёт с 11 мая по 10 августа в Крыму. Регистрация участников проходит на сайте АИС «Молодёжь России». Чтобы пройти отбор на «Тавриду», потенциальные участники должны выполнить творческое задание на сайте мыставриды.рф и пройти региональную форумную кампанию – форум «Актив» и форум «Утро». По итогам кампании будут отобрано 10 лучших претендентов, которые и отправятся на «Тавриду».

В этом году форум пройдёт для молодых архитекторов, урбанистов и дизайнеров, затем пройдёт ещё себя шесть смен: «Год театра», «Народная смена», «Контемпорари – арт смена. Между прошлым и будущим», «Рэп смена», «Видеопродакшн смена» и «Камеди смена».

По словам директора Центра развития региональных медиа и кино «Медиаполис» Маргариты Посадских, на «Тавриде» команда Центра побывала два раза – в 2017-м и 2018-м году. В прошлом году, например, «Медиаполис» выиграл 2 гранта, представил профессиональному киносообществу свой проект и поучаствовал в закрытых встречах с Мегердичевым, Хабенским и Гоблином (Юрий Пучков).

- Важно получить образовательный эффект от программы и зарекомендовать себя перед преподавателями. Потому что преподаватели Тавриды – это одни из лучших практиков страны в киноиндустрии, в искусстве – в любом направлении, – подчеркнула она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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