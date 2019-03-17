2019-03-17T11:46:27+03:00
Общество

Тюмень продолжает праздновать пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Праздник проходит на Цветном бульваре и на площади 400-летия Тюмени
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Тюменская линияФото: Тюменская линия
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На Цветном бульваре и на площади 400-летия Тюмени продолжается Фестиваль «Крымская весна», посвященный пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Гостям фестиваля предлагают отведать блюда многонациональной крымской кухни, включая татарскую выпечку – чак-чак, эчпочмаки, кыстыбый, чебуреки и многое другое. Продолжается и праздничный концерт с участием тюменских творческих коллективов.

На обеих площадках установлены специальные баннеры, около которых фотографируются горожане. Потом тюменцы смогут выложить фото в соцсети и выиграть сертификат на творческий мастер-класс во Дворце творчества и спорта «Пионер».

Кроме того, гости сдают нормы ГТО и угощаются солдатской кашей по традиционному армейскому рецепту. На специальных стендах в рамках акции «Три цвета надежды» горожане оставляют пожелания крымчанам на сердечках-наклейках, которые раздают волонтеры.

Знакомятся тюменцы и с возможностями международного лагеря «Артек». На праздничных площадках работают необычные арт-объекты «Артековец сегодня – артековец всегда». Также на многочисленных площадках жители и гости города фотографируются на память с хештегом Крымская весна72. В торговых рядах гости фестиваля могут приобрести памятные сувениры.

Праздник «Крымская весна» продолжается, до вечера тюменцев ждёт ещё много чего интересного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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