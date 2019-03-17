2019-03-17T11:19:55+03:00
Звезды

В Тюмени покажут спектакль о загадочной русской душе

Билеты на постановку «Эх ты, Ваня!» можно выиграть в социальных сетях
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: https://vk.com/teatrkosmosФото: https://vk.com/teatrkosmos
Изменить размер текста:

В МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а) 27 марта в 19 часов состоится спектакль «Эх ты, Ваня!» от театр-студии «Быть». В День театра попасть на него бесплатно сможет каждый, кто сможет подсчитать, какое расстояние он готов преодолеть ради искусства.

По информации «Моего портала», уже завтра «Космос» запустит в соцсетях акцию «Шаги до искусства». Под опубликованным постом пишите в комментариях, сколько шагов вы обычно проходите до «Космоса», прикрепляйте скриншоты карты и получайте бесплатные билеты на спектакль. Количество билетов ограничено.

По словам организаторов, постановка будет близка каждому, кто когда-либо ил в России. Этот спектакль – о загадочной русской душе, о выборе, ответственности, поиске нужного пути и надежде. В центре истории – потерянные жители из всеми позабытого села, которые найдут свою единственную надежду в лице Иван Иваныча.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцы готовятся к участию во Всероссийскм форуме «Таврида 5.0»
Тюмень продолжает праздновать пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
Выпускники ГАУ Северного Зауралья претендуют на вакантные места ведущих аграрных предприятий
Для жителей Тобольска пройдет урок счастья
Тюменские родители оценили «морское чудо», которое подают детям на обед в столовой
В Тюменском районе откроются 43 детских лагеря
Погода в Тюмени 17 марта: солнечно, ясно, но прохладно
Тюменцы получают разрешение на такси за пару дней
Актёры-любители начали с премьеры театральный сезон в Упоровском районе
В отдалённых районах Тобольска появится новая поликлиника
В Тюмени водители автобусов находились за рулём по 16 часов
Тюменских победителей WorldSkills Russia ждут отборочные соревнования
В Ишиме родился богатырь весом пять килограммов
Молодой тренер прививает сладковским спортсменам любовь к теннису
В Тюмени пытаются решить казус с «мусорной реформой»
Тюменцы отправили жителям Крыма «Самую массовую видеооткрытку»
Тюменцы представляют фильм «Рисунки дождем» на российских кинофестивалях
О культуре улиц поведают тюменцам в прямом эфире
Тюменцы пришли на празднование воссоединения Крыма с Россией
Американский профессор прочтет тюменцам занимательную лекцию об аниме
Книгу из Ишима про «Конька Горбунка» отправят в космос