В Тюмени покажут спектакль о загадочной русской душе

СЕГОДНЯ 11:19 2019-03-17T11:19:55+03:00

Билеты на постановку «Эх ты, Ваня!» можно выиграть в социальных сетях

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В МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а) 27 марта в 19 часов состоится спектакль «Эх ты, Ваня!» от театр-студии «Быть». В День театра попасть на него бесплатно сможет каждый, кто сможет подсчитать, какое расстояние он готов преодолеть ради искусства.

По информации «Моего портала», уже завтра «Космос» запустит в соцсетях акцию «Шаги до искусства». Под опубликованным постом пишите в комментариях, сколько шагов вы обычно проходите до «Космоса», прикрепляйте скриншоты карты и получайте бесплатные билеты на спектакль. Количество билетов ограничено.

По словам организаторов, постановка будет близка каждому, кто когда-либо ил в России. Этот спектакль – о загадочной русской душе, о выборе, ответственности, поиске нужного пути и надежде. В центре истории – потерянные жители из всеми позабытого села, которые найдут свою единственную надежду в лице Иван Иваныча.

ИСТОЧНИК KP.RU