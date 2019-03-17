2019-03-17T09:28:02+03:00
Экономика

Выпускники ГАУ Северного Зауралья претендуют на вакантные места ведущих аграрных предприятий

Хотя мест не так уж и много
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Выпускники ГАУ Северного Зауралья претендуют на вакантные места ведущих аграрных предприятийВыпускники ГАУ Северного Зауралья претендуют на вакантные места ведущих аграрных предприятийФото: pixabay.com
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В ГАУ Северного Зауралья в третий раз состоялась встреча руководителе крупнейших сельскохозяйственных предприятий и крестьянских хозяйств Тюменского района и студентов аграрного вуза. Сегодня здесь обучаются 180 студентов из района, среди которых 25 студентов-целевиков.

Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, познакомиться с будущими работниками пришли руководители агрофирм «Луговская», «Ясень-Агро», крестьянского хозяйства «Гаврилова С.Ф.», совхоза «Червишевский», Червишевского ЖКХ, птицефабрик «Боровская» имени А.А. Созонова» и «Пышминская», тепличного комбината «Тюмень-Агро», АО «Успенское» и «Мальковское» и многих других.

Студенты поинтересовались у гостей, какие оборудования установлены на предприятиях, какой существует порядок документов при приёме на работу, насколько востребованы сегодня специальности «Инженер-механик» и «Ветеринарная санитарная экспертиза». Разумеется, интересовал ребят вопрос и о зарплате, зарплате во время практики и предоставлении жилья специалистам.

По словам заместителя главы Тюменского района Виталия Беспалова, на предприятиях агропромышленного сектора не так много вакантных мест. Однако 8 из них в 2019 году будет закрыто выпускниками аграрного университета.

В рамках подписанного соглашения между ГАУ Северного Зауралья и базовыми предприятиями отрасли активно идет и работа по организации практики на предприятиях. Как отметила ректор аграрного вуза Елена Бойко, Тюменской район – один из немногих максимально интегрированных в образовательный, научный и производственный процессы университета районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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