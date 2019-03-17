Для жителей Тобольска пройдет урок счастья

СЕГОДНЯ 08:09 2019-03-17T08:09:26+03:00

Им расскажут о творчестве и добровольчестве

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На следующей неделе в Тобольске пройдет «Урок счастья». Квартирник состоится 21 марта в мультицентре «Моя территория». Для участников пройдут мастер-классы по рукоделию, также им расскажут о добровольчестве.

По словам организатора Ирины Трофимовой, чтобы быть счастливым, нужно заниматься творчеством и помогать другим. Поэтому на встрече каждый сможет на деле узнать, как эти направления могут работать в связке и помогать наполнять счастьем жизнь, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

На мастер-классах тоболяки научатся изготавливать цветы из фоамирана, магнит в технике канзаши и вышивать лентами. Также они смогут пообщаться с представителями общественной организации «Право на жизнь» и Всероссийского общества инвалидов и присоединиться к добровольческим организациям.

Зарегистрироваться на «Урок счастья» можно на сайте TMN-id.ru. Начало в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU